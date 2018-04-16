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В Лефортовом парке прошли районные соревнования по легкой атлетике
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В Лефортовом парке прошли районные соревнования по легкой атлетике 

Управа района Лефортово 6 часов назад
Фото: Управа района Лефортово
На территории Лефортовского парка состоялись районные соревнования по легкой атлетике (кросс), проводимые в рамках Московской комплексной межокружной спартакиады пенсионеров города Москвы. Об этом рассказала методист ГБУ «Лефортово» Елена Шуктаева.
— Несмотря на холодную, совсем не весеннюю погоду, участники достойно выступили на соревнованиях и получили удовольствие от физической активности. Участники разделялись по мужской и женской категориям. Дистанция проходила по аллее Лефортовского парка: для женщин — 900 метров; для мужчин— 1500 метров, — сообщила Шуктаева.
Представители старшего поколения показали своим ровесникам и молодежи хороший пример жизнелюбия, целеустремленности и спортивного настроя. (ео)
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