IWF объявила о вступлении в силу новой антидопинговой политики в тяжелой атлетике

ТАСС , 16 апреля. Новая антидопинговая политика Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) вступила в силу 15 апреля, в рамках продолжения антидопинговых реформ и совершенствования механизмов борьбы с допингом в тяжелой атлетике. Об этом сообщает пресс— служба IWF.

Новая антидопинговая политика разработана на основе Всемирного антидопингового кодекса, принятого в 2015 году, и рекомендаций экспертов комиссии чистого спорта IWF. При разработке антидопинговой политики IWF обратилась к передовым международным практикам по борьбе с допингом.

Одним из ключевых дополнений антидопинговой политики является увеличение ответственности национальных федераций в обеспечении чистого спорта в своих странах. В соответствии с политикой, федерации, входящие в IWF, должны обеспечить согласие спортсменов и вспомогательного персонала соблюдать антидопинговые правила IWF. Повторное неисполнение спортсменом или его персоналом антидопинговых правил IWF может привести к санкциям, наложенным на федерацию, в дополнение к наказанию самих спортсменов.

Федерации должны уведомлять IWF о всех решениях, касающихся нарушения антидопинговых правил, совершенных на национальном уровне. Федерации обязаны предоставить IWF полный список вспомогательного персонала, работающего со спортсменами, которые имеют отношение к сборной команде страны. Также они должны предоставить подписанное заявление от каждого из этих сотрудников и обеспечить, чтобы никто из них не отбывал дисквалификацию и в его отношении не было открыто уголовное или дисциплинарное разбирательство.

"Новая антидопинговая политика IWF — это значительный шаг вперед в нашей приверженности работе в отношении того, чтобы сделать тяжелую атлетику чистым видом спорта сейчас и в будущем. Эта политика будет определять то, как мы реализуем антидопинговые меры на международном и национальном уровнях, а также обеспечим соответствие тяжелой атлетики новейшим практикам по борьбе с допингом", — заявил президент IWF Тамаш Аян.

"Новая антидопинговая политика дает понять, чего мы ожидаем от федераций, являющихся нашими членами. Чистый спорт должен начинаться на национальном уровне. IWF будет тесно сотрудничать со всеми федерациями, чтобы убедиться, что они выполняют свою работу по защите и поддержке чистых спортсменов", — добавил Аян.

Проблемы с допингом в тяжелой атлетике

В последние годы мировая тяжелая атлетика столкнулась с множеством допинговых скандалов, что поставило под угрозу сохранения вида спорта в олимпийской программе. Исполком IWF 30 сентября на основании доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год национальные федерации России, Турции, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдавии и Украины, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. IWF ввела новое правило в антидопинговой политике, согласно которому, если национальная федерация не выполняет свои антидопинговые обязанности и не может обеспечить выступление на соревнованиях чистых спортсменов от своей страны, она теряет право на участие в международных турнирах на срок до четырех лет.

Также из-за проблем с допингом IWF столкнулась с рядом проблем в организации турниров. Например, чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2018 году должен был пройти в турецком городе Анталья, но после того, как национальная федерация Турции была отстранена, турнир был перенесен в албанский город Тирана. За несколько месяцев до старта турнира албанская штангистка Ромела Бегай сдала второй положительный допинг-тест в своей карьере, в ее пробе, взятой на чемпионате мира 2017 года, были обнаружены запрещенные вещества. В связи с этим президент Албанской федерации тяжелой атлетики и члены исполнительного комитета организации подали в отставку, это привело к тому, что федерация не смогла организовать соревнования и они были перенесены в Румынию.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сократил число лицензий для тяжелой атлетики на летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио, из-за массовых нарушений антидопинговых правил со стороны тяжелоатлетов. После того, как МОК получил от IWF отчет о решении проблем с допингом, тяжелая атлетика сохранила свое место в олимпийской программе до 2024 года. При этом МОК может пересмотреть данное решение, если планы IWF по активной борьбе с допингом будут расходиться с реальными делами.