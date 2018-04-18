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Вопрос возможного сокращения квот для тяжелоатлетов РФ на ОИ-2020 будет рассмотрен в июле
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Вопрос возможного сокращения квот для тяжелоатлетов РФ на ОИ-2020 будет рассмотрен в июле 

ТАСС 1 час назад
Фото: Российский стадион
МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Вопрос возможного сокращения квот на Олимпийские игры 2020 года для сборной России по тяжелой атлетике будет рассмотрен на исполкоме Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в Узбекистане. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
Ранее агентство Reuters сообщило, что сборная России по тяжелой атлетике получит только две квоты на Игры-2020 в Токио из-за нарушений антидопинговых правил.
"Вопрос сокращения квот для российских спортсменов будет рассмотрен на исполкоме Международной федерации тяжелой атлетики в рамках чемпионата мира среди юниоров, который пройдет в июле в Узбекистане", — сказал Агапитов.
Также он отметил, что желание наказать российских спортсменов является несправедливым. «Мы не поехали на Олимпийские игры в 2016 году, в прошлом году нас отстраняли из-за повторных допинг-проб 2008 и 2012 годов. Я уже говорил на прошлом исполкоме Международной федерации тяжелой атлетики, что по одним и тем же причинам российских спортсменов хотят наказать в третий раз», — отметил собеседник ТАСС.
В сентябре 2017 года на исполкоме IWF было принято решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. В числе отстраненных оказались федерации России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Турции, Украины, Казахстана и Китая. IWF ввела новое правило в антидопинговой политике, согласно которому, если национальная федерация не выполняет антидопинговые обязанности и не может обеспечить выступление на соревнованиях чистых спортсменов от своей страны, она теряет право на участие в международных турнирах на срок до четырех лет.
Олимпиада 2020 года в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.
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