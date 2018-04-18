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Министр спорта Украины опроверг снятие запрета на участие в соревнованиях в России
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Министр спорта Украины опроверг снятие запрета на участие в соревнованиях в России 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов опроверг информацию об отмене запрета на участие спортсменов в любых соревнованиях проводимых на территории России. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Учитывая автономию спорта и Олимпийскую хартию, я не могу физически запретить поездки спортсменов и тренеров на соревнования за границу.
Поэтому мы юридически уточнили этот момент в приказе и запретили государственное финансирование участия сборных команд Украины в соревнованиях на территории России. Подчеркиваю — сути это решение не меняет", — написал Жданов в своем фейсбуке.
Ранее Ассоциация спортивной борьбы Украины прокомментировала решение принять участие в чемпионате Европы, который пройдет в России.
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