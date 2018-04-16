Президент Федерации подводного спорта России Аржанова выбрана членом совета IWGA

ТАСС , 16 апреля. Глава Федерации подводного спорта России Анна Аржанова выбрана членом совета Международной ассоциации Мировых игр (IWGA). Об этом сообщает портал Insidethegames.

Помимо Аржановой в совет IWGA вошли Фолкнер Бернарди (Всемирная федерация флаинг диска), Антонио Эспинос (Всемирная федерация каратэ) и Ян Франсу (Международная федерация корфбола).

Аржанова является президентом Федерации подводного спорта России с 2011 года. Также она в 2013 году была избрана (в 2017 переизбрана) главой Всемирной конфедерации подводной деятельности.

IWGA — это некоммерческая и неправительственная международная организация, которая была основана в 1981 году в Сеуле по инициативе представителей 12 спортивных федераций. Организация занимается повышением статуса и популяризацией неолимпийских видов спорта, вплоть до включения их в программу Олимпийских игр.