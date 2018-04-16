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Григорий Родченков: «Российский спорт никогда не будет чистым»
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Григорий Родченков: «Российский спорт никогда не будет чистым» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выразил мнение, что российский спорт не избавится от допинговой проблемы. Известный обличитель России считает, что у страны есть только два способа проявить себя на международной арене.
— Российский спорт никогда не будет чистым, — приводит NRK слова Родченкова. — Он им никогда не был. У России есть только два шанса проявить себя на весь мир — спорт и война. Поэтому у спортсменов нет выбора. Либо ты принимаешь допинг, либо твое место займет кто-то другой. Никто не будет тратить время и деньги на честных спортсменов.
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