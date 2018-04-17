Прыжки на батуте принесли ямальцу золото и серебро престижного турнира

Ямальский спортсмен Тимофей Лазутин стал победителем и призером первенства Европы по прыжкам на батуте.

Чемпионат и первенство Европы прошли в Азербайджане. За победу поборолось более 400 спортсменов. В составе сборной России выступил новоуренгойский спортсмен. Он завоевал в командном зачете золотую медаль, спортсмен оказался лучшим в двойном минитрампе. В личном зачете он показал второй результат. Тренирует спортсмена Гулюса Чубакова.

Тимофей Лазутин — неоднократный победитель и призер различных российских и международных соревнований. Прыжками на батуте занимается с раннего детства.