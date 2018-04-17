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Зеппельт: лаборатория в Бухаресте фальсифицировала допинг-тесты
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Зеппельт: лаборатория в Бухаресте фальсифицировала допинг-тесты 

Чемпионат.com 3 часа назад
Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что антидопинговая лаборатория в Бухаресте манипулировала допинг-пробами.
Лаборатория была временно лишена лицензии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в феврале этого года. Причиной указывалось несоответствие стандартам тестирования.
«Тревожные новости — теперь из Румынии. Причина отзыва аккредитации антидопинговой лаборатории в Бухаресте — подозрения в масштабной коррупции.
Несколько источников подтвердили ARD: лаборатория фальсифицировала результаты допинг-тестов под давлением чиновников. Положительные пробы становились отрицательными. Почему об этом молчит WADA?" — написал Зеппельт в своем «твиттере».
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