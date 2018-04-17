15 международных федераций ведут расследования в отношении российского допинга 

Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди заявил о том, что пятнадцать международных федераций продолжают допинговые расследования в отношении российских спортсменов, сообщает ТАСС. Две федерации официально закрыли дела, четыре — еще ведут процесс, семь — запросили подробности, четыре — запросили повторный анализ образцов, полученных от WADA, уточнил Риди. В ноябре WADA сообщило, что в распоряжении агентства оказались файлы с данными из Московской антидопинговой лаборатории, содержащие всю информацию по проведенным допинг-тестам в период с января 2012 года по август 2015-го.