Крэйг Риди: «Расследование допинговых дел нужно довести до конца»

Глава ВАДА Крэйг Риди призвал международные федерации не бросать расследование допинговых дел в отношении российских спортсменов. По его словам, данные, предоставленные ВАДА, нужно анализировать.

— Это очень сложное исследование, — цитирует Inside the Games Риди. — Пока мы видим, как многие международные федерации перегружены сложными данными. Две федерации официально закрыли дела, четыре федерации работают над делами, семь запросили подробности расследования, четыре запросили повторный анализ полученных ВАДА образцов.

Мы должны довести это все до конца, иначе по спорту будет нанесет удар, по борьбе с допингом будет нанесен удар, репутация международных спортивных федераций также снизится.