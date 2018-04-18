WADA требует продолжить активную работу против допинга в России

"Две федерации официально закрыли дела. Четыре продолжают рассмотрение дел. Семь запросили дополнительную информацию об исследованиях. Четыре запросили информацию о повторном анализе допинг-проб, полученных WADA. Мы должны довести дело до конца, иначе репутации спорта, международным федерациям и борьбе с допингом будет нанесен урон", — цитирует Риди Insidethegames.