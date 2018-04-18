WADA требует продолжить активную работу против допинга в России 

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди выразил мнение, что международные спортивные федерации должны продолжить активное расследование в отношении российских спортсменов, которые обвиняются в нарушении антидопинговых правил, передает "Советский спорт".
"Две федерации официально закрыли дела. Четыре продолжают рассмотрение дел. Семь запросили дополнительную информацию об исследованиях. Четыре запросили информацию о повторном анализе допинг-проб, полученных WADA. Мы должны довести дело до конца, иначе репутации спорта, международным федерациям и борьбе с допингом будет нанесен урон", — цитирует Риди Insidethegames.
Ранее Дмим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агенства (WADA) и бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова проанонсировал новую волную расследований, связанную с российскими спортсменами.