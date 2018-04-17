15 международных федераций ведут расследования в отношении российского допинга

"Это очень сложное расследование, мы видим, что у многих международных федераций оно затянулось из-за сложности данных.

Две федерации официально закрыли дела, четыре — еще ведут процесс, семь — запросили подробности, четыре — запросили повторный анализ образцов, полученных от WADA", — сказал Риди.