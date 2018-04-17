Бах: не думаю, что скандал с Россией негативно сказался на Играх

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением о борьбе с допингом и заявил, что скандал с Россией на затронул Олимпиаду-2018.

«Честно говоря, я не думаю, что скандал с российскими спортсменами негативно сказался на Играх. Потому что на Олимпиаде не было сборной России — это был конкретный сигнал.

Борьба с допингом никогда не закончится. Нужно быть реалистами. Этот день, когда мы скажем, что выиграли борьбу с допингом, никогда не наступит. До тех пор, пока в соревнованиях выступают люди, будут те, кто попытается жульничать", — сказал Бах в видеофрагменте, опубликованном агентством SID.