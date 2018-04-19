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МОК призвал ужесточить наказание за употребление допинга
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МОК призвал ужесточить наказание за употребление допинга 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с предложением в адрес международных спортивных федераций по поводу ужесточения наказания за нарушение антидопинговых правил, передает "Советский спорт".
"Некоторые международные федерации размышляют о санкциях в отношении своих членов. В этом плане я бы хотел выделить подход Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF), который касается сокращения квот на Игры-2022 и на чемпионат мира для стран с большим количеством антидопинговых нарушений и чья антидопинговая система должна быть улучшена", — цитирует Баха Inside The Games.
Глава МОК также отметил, что данный подход является эффективным в борьбе с допингом в спорте.
"Таким образом, с одной стороны, должно быть индивидуальное правосудие, с другой стороны, это делает ответственность национальных федерации и олимпийских комитетов очень ясной. Вам нужно подумать об этом", — заключил МОК.
Ранее сообщалось, что МОК выразил свое доверие Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в расследовании дела о нарушениях антидопинговых правил, которые предположительно скрывало руководство Международного союза биатлонистов (IBU).
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