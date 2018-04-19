МОК призвал ужесточить наказание за употребление допинга

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с предложением в адрес международных спортивных федераций по поводу ужесточения наказания за нарушение антидопинговых правил, передает "Советский спорт"

"Некоторые международные федерации размышляют о санкциях в отношении своих членов. В этом плане я бы хотел выделить подход Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF), который касается сокращения квот на Игры-2022 и на чемпионат мира для стран с большим количеством антидопинговых нарушений и чья антидопинговая система должна быть улучшена", — цитирует Баха Inside The Games.

Глава МОК также отметил, что данный подход является эффективным в борьбе с допингом в спорте.

"Таким образом, с одной стороны, должно быть индивидуальное правосудие, с другой стороны, это делает ответственность национальных федерации и олимпийских комитетов очень ясной. Вам нужно подумать об этом", — заключил МОК.