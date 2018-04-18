Глава ФМБА: спортсменов необходимо учить раскрывать потенциал без допинга

В среду в Москве прошло заседание ФМБА, на котором организация отчитывается за работу в 2017 году.

"Медицинское сопровождение должно начинаться с того момента, когда ребенок пошел в школу олимпийского резерва, тогда и должно начинаться сопровождение ФМБА. Мы не должны дожидаться результата от спортсмена, который не будет олимпийцем, поскольку у него генетически может быть заложен другой вид спорта", — заявил Уйба.

"Мы сегодня отвечаем только за олимпийскую сборную страны, а это 10 тысяч человек. Мы должны учить спортсменов не принимать допинг и раскрывать свой потенциал без его применения, за счет физиологических возможностей организма выходить на пик, и мы уже сейчас можем это делать, это индивидуальный подход по каждому спортсмену, но и по ребенку, который уже пошел в школу олимпийского резерва. И пока нам не передают детей, результаты будут то на подъеме, то внизу. Мы должны понимать, кто к нам приходит", — добавил он.