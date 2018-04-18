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Терюшков: «Молодые спортсмены должны знать о недопустимости применения допинга»
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Терюшков: «Молодые спортсмены должны знать о недопустимости применения допинга» 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
18 апреля Федеральное медико-биологическое агентство отчиталось о своей работе в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области. Усиление антидопингового контроля на начальных этапах карьеры спортсменов стало одной из главных тем заседания ФМБА.
Данная инициатива может потребовать усовершенствования законодательства. Отмечается, что спортсмены и тренеры должны нести персональную ответственность и понимать, какие препараты они могут принимать.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что борьба с допингом и защита прав чистых спортсменов является одной из ключевых тем последних лет.
Методы и инструменты антидопинговой деятельности совершенствуются с каждым годом. Подготовка спортсменов должна включать в себя подобные мероприятия начиная с ранних этапов карьеры молодых атлетов. Они должны знать и понимать недопустимость употребления запрещенных препаратов
— Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.
Министр отметил, что важно не запугивать спортсменов, а создавать культуру чистого спорта.
Мы выступаем за жесткую борьбу с допингом, ведь настоящие победы должны быть основаны на принципах честности
— Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.
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