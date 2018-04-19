«Атлетик» впервые за 13 лет не проиграл на «Сантьяго Бернабеу»

«Атлетик» сыграл вничью с "Реалом" (1:1) на выезде. Баскский клуб впервые с февраля 2005 года не проиграл на «Сантьяго Бернабеу». После 33 туров Ла Лиги «Атлетик» занимает 13-е место в турнирной таблице.