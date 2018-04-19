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«Атлетик» впервые за 13 лет не проиграл на «Сантьяго Бернабеу»
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«Атлетик» впервые за 13 лет не проиграл на «Сантьяго Бернабеу» 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Атлетик» сыграл вничью с "Реалом" (1:1) на выезде.
Баскский клуб впервые с февраля 2005 года не проиграл на «Сантьяго Бернабеу».
После 33 туров Ла Лиги «Атлетик» занимает 13-е место в турнирной таблице.
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