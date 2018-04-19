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Глава МОК призвал федерации строже наказывать страны за допинг
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Глава МОК призвал федерации строже наказывать страны за допинг 

RT на русском 4 часа назад
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал международные федерации по видам спорта ужесточить наказания стран-членов за нарушение антидопинговых правил.
«Некоторые международные федерации размышляют о санкциях в отношении своих членов. В этом плане я бы хотел выделить подход Международную федерацию тяжёлой атлетики (IWF), который касается сокращения квот на Игры-2022 и на чемпионат мира для стран с большим количеством антидопинговых нарушений и чья антидопинговая система должна быть улучшена», — приводит слова Баха Inside The Games.
Он отметил, что исполком МОК одобрил такой подход IWF, назвав его «пищей для размышлений» для других федераций.
«Таким образом, с одной стороны, должно быть индивидуальное правосудие, с другой стороны, это делает ответственность национальных федерации и олимпийских комитетов очень ясной. Вам нужно подумать об этом», — добавил глава МОК.
Ранее сообщалось, что сборная России по тяжёлой атлетике получит максимум две квоты на ОИ-2020.
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