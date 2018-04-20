Александр Тихонов: «Российским компаниям надо стать спонсорами ВАДА. Ведь у нас много миллиардеров»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил с резкой критикой ВАДА . По инициативе Всемирного антидопингового агенства в штаб-квартире IBU прошли обыски, а также заведено дело о коррупции, одним из фигурантов которого стал глава союза Андерс Бессеберг

— Думаю, что следующими жертвами атак ВАДА будут главы Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович и Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер , — цитируют "Известия" Тихонова. — Эти руководители, так же как и Андерс Бессеберг, выступали против WADA, против их беззаконных действий. Я абсолютно согласен с этими руководителями, потому что WADA — это пираты XXI века, убивающие спорт и его привлекательность своими действиями. Цель ВАДА — не борьба с допингом, а расширение влияния и собственного бюджета и манипуляции спортивными результатами через сфабрикованные обвинения.

Поэтому я обращаюсь ко всем президентам международных федераций и главам национальных олимпийских комитетов с просьбой объединиться против беззаконных действий WADA. Всему спортивному миру нужно добиться его реорганизации. Действующее руководство должно уйти в отставку, а их места занять молодые специалисты, современные люди из разных стран мира, которые будут объективно оценивать все дела, связанные с применением допинга.

И если реорганизация произойдет, то я предлагаю крупным российским компаниям стать спонсорами ВАДА и Международного олимпийского комитета (МОК). Странно, что до сих пор этого не произошло. Ведь у нас много миллиардеров, а бюджет МОК на 80–90 процентов формируется за счет американских компаний.