Исинбаева: в IAAF решили бороться с допингом не самым эффективным образом

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала ситуацию с отстранением Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«ВФЛА стала своего рода заложником текущего допингового скандала. ВФЛА не может выполнить критерии, которые президент IAAF установил для возвращения её статуса, так как они находятся за сферой компетенции Федерации. ВФЛА не может стать членом IAAF до того момента, пока не будет восстановлен статус РУСАДА.

Жаль, что наши чистые спортсмены, которые не сделали ничего плохого, должны выступать как нейтральные атлеты, а другие лишены возможности выступать в соревнованиях безо всяких объяснений. Это ужасно.

IAAF решила бороться с допингом не самым эффективным образом. Они действуют однобоко и предвзято по отношению к ВФЛА. Конечно, у нас есть допинговые проблемы, но в других странах тоже бывают случаи использования запрещённых препаратов.

Спортсмены из других стран имеют право выступать на международных турнирах после завершения дисквалификаций, а наши чистые атлеты такого права лишены. Если IAAF действительно хочет бороться с допингом вместо того, чтобы участвовать в политических играх, она должна сделать правила одинаковыми для всех спортсменов", — цитирует Исинбаеву Deporcuba.