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В Саратове впервые прошли соревнования по легкой атлетике среди инвалидов
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В Саратове впервые прошли соревнования по легкой атлетике среди инвалидов 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
В Саратове впервые организовали соревнования по легкой атлетике среди инвалидов, в рамках проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия» 60 спортсменов из Саратова, Энгельса и Маркса поборолись за кубки и медали, сообщает пресс-служба ЕР.
В торжественном открытии приняли участие заслуженный тренер России Светлана Борисовская, призеры паралимпийских игр Денис Тарасов и Константин Лисенков, а также организатор мероприятия координатор проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия», депутат областной Думы Евгений Ковалев.
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