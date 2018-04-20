В Саратове впервые прошли соревнования по легкой атлетике среди инвалидов 

В Саратове впервые организовали соревнования по легкой атлетике среди инвалидов, в рамках проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия» 60 спортсменов из Саратова, Энгельса и Маркса поборолись за кубки и медали, сообщает пресс-служба ЕР.
В торжественном открытии приняли участие заслуженный тренер России Светлана Борисовская, призеры паралимпийских игр Денис Тарасов и Константин Лисенков, а также организатор мероприятия координатор проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия», депутат областной Думы Евгений Ковалев.