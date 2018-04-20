Ещё
IAAF разрешила трем тренерам сопровождать российских легкоатлетов на ЧМ по ходьбе
Далее:
Читайте также:
Ещё

IAAF разрешила трем тренерам сопровождать российских легкоатлетов на ЧМ по ходьбе 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 20 апреля /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила трем российским тренерам сопровождать спортсменов на чемпионате мира по спортивной ходьбе, который пройдет с 5 по 6 мая в китайском Тайцане. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.
IAAF допустила до участия в ЧМ семерых российских ходоков. Это серебряный призер ЧМ-2017 в Лондоне Сергей Широбоков (дистанция 20 км), Василий Мизинов (20 км), Сергей Шарыпов (50 км), Ольга Елисеева и Яна Смердова (обе — 20 км), Клавдия Афанасьева (50 км) и Юлия Липанова (10 км).
"IAAF одобрила поездку на чемпионат мира в качестве сопровождающих Мариса Петерсона, который ездил вместе с Широбоковым в Лондон, тренеру Смердовой Юлии Воеводиной и наставнику Мизинова — Елене Сайко", — сказала Юхарева.
Официальным представителем нейтральных спортсменов на этом турнире, как ранее сообщал ТАСС, будет начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики Елена Орлова.
ТАСС: последние новости
Глава МОК одобрил сокращение квот на Олимпийские игры странам с допинговыми проблемами IWF объявила о вступлении в силу новой антидопинговой политики в тяжелой атлетике РУСАДА приняло участие в работе антидопингового симпозиума Совета Европы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20186
«Арсенал» останется без главного тренера2
Украина поставила условие арбитру из Крыма72
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Российский чемпион возил кокаин и попался коллегам
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение