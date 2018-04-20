IAAF разрешила трем тренерам сопровождать российских легкоатлетов на ЧМ по ходьбе

МОСКВА, 20 апреля / ТАСС /. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила трем российским тренерам сопровождать спортсменов на чемпионате мира по спортивной ходьбе, который пройдет с 5 по 6 мая в китайском Тайцане. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

"IAAF одобрила поездку на чемпионат мира в качестве сопровождающих Мариса Петерсона, который ездил вместе с Широбоковым в Лондон, тренеру Смердовой Юлии Воеводиной и наставнику Мизинова — Елене Сайко", — сказала Юхарева.