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Юрий Борзаковский: Мутко — пример настоящего управленца для многих поколений
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Юрий Борзаковский: Мутко — пример настоящего управленца для многих поколений 

Советский спорт 1 час назад
Борзаковский стал тренером сборной России в 2015 году, когда пост министра спорта занимал Мутко. На данный момент министром спорта является Павел Колобков.
«Виталий Леонтьевич никуда не ушел, он просто поднялся на ступеньку выше. Мне комфортно работать с обоими (с Мутко и Колобковым). Таких людей, как Мутко, я редко встречал. Большой профессионал своего дела, у которого есть чему поучиться. На мой взгляд, он — пример для многих поколений настоящего управленца», — приводит слова Борзаковского официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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