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Юрий Борзаковский: «Надеюсь, будет прогресс в вопросе восстановления нашей федерации»
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Юрий Борзаковский: «Надеюсь, будет прогресс в вопросе восстановления нашей федерации» 

Спорт-Экспресс 30 минут назад
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский выразил надежду, что Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) удастся добиться прогресса в восстановлении прав в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).
Ранее руководитель рабочей группы ИААФ Руне Андерсен заявлял, что организация исключит ВФЛА из ИААФ. Также он пригрозил не допускать отечественных атлетов до международных соревнований даже в нейтральном статусе. По словам Андерсона, этих крайних мер можно избежать, если к июлю российская федерация добьется успехов в выполнении условий рабочей группы. — Двоякая, двусмысленная ситуация — такая информация официально была распространена еще в конце марта. Однако при этом совсем недавно до международных стартов допустили еще девять российских атлетов, — цитирует официальный сайт ВФЛА Борзаковского. — Поэтому я все-таки надеюсь, что будет прогресс в вопросе восстановления нашей федерации и допуску ребят в индивидуальных стартах.
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