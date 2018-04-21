Бэйли: независимый аудит российского допинг-скандала — абсолютная необходимость

«Хеллеланд указала на одну из главных проблем антидопинговой системы — конфликт интересов. Независимый аудит — абсолютная необходимость для достижения по-настоящему объективного решения!» — написал Бйэли в своём «твиттере».

На прошлой неделе стало известно, что Хеллеланд направила письмо со своими предложениями по реформированию антидопинговой системы руководству ВАДА. Ожидается, что она представит свой анализ допингового скандала в России в мае на исполкоме ВАДА.