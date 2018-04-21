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Бэйли: независимый аудит российского допинг-скандала — абсолютная необходимость
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Бэйли: независимый аудит российского допинг-скандала — абсолютная необходимость 

Чемпионат.com 12 часов назад
Чемпион мира по биатлону Лоуэлл Бэйли поддержал идею вице-президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Линды Хеллеланд по созданию независимой комиссию, которая бы занялась рассмотрением допинговых случаев в России.
«Хеллеланд указала на одну из главных проблем антидопинговой системы — конфликт интересов. Независимый аудит — абсолютная необходимость для достижения по-настоящему объективного решения!» — написал Бйэли в своём «твиттере».
На прошлой неделе стало известно, что Хеллеланд направила письмо со своими предложениями по реформированию антидопинговой системы руководству ВАДА. Ожидается, что она представит свой анализ допингового скандала в России в мае на исполкоме ВАДА.
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