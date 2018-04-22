Ещё
Колобков проведет переговоры с Коэ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Колобков проведет переговоры с Коэ 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
23 апреля в Монако состоится встреча Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова и президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяна Коэ. Основная тема встречи — восстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики в ИААФ.
К настоящему времени нашей страной проведена работа, направленная выполнение критериев восстановления ВФЛА в ИАФФ. В том числе, внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части увольнения тренеров за нарушения антидопинговых правил; утверждены правила ВФЛА о лицензировании тренеров; введены изменения в правила соревнований для юношей и девушек в части обязательного прохождения дистанционного антидопингового обучения на сайте РУСАДА. Встреча пройдет в штаб-квартире ИААФ. (Дмитрий СОМОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Международная федерация тяжелой атлетики запустила новую антидопинговую программу Елена Исинбаева: "ИААФ выбрала не самый лучший способ борьбы с допингом" Кипчоге - победитель Лондонского марафона, Мо Фара - третий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба отомстил «Зениту»14
Зенитовец забил гол «сухим листом» с углового22
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП229
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение