Колобков и Коу 23 апреля обсудят восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики

МОСКВА, 22 апреля. / ТАСС /. Министр спорта РФ Павел Колобков и глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу 23 апреля проведут встречу, на которой будет обсуждаться вопрос восстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

Встреча пройдет в штаб-квартире IAAF в Монако.

"К настоящему времени проведена масштабная работа, направленная на выполнение критериев восстановления ВФЛА в IAAF. В том числе внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части увольнения тренеров за нарушения антидопинговых правил; утверждены правила ВФЛА о лицензировании тренеров; введены изменения в правила соревнований для юношей и девушек в части обязательного прохождения дистанционного антидопингового обучения на сайте РУСАДА. Вопрос восстановления ВФЛА станет основным на встрече, которая пройдет 23 апреля", — говорится в сообщении.