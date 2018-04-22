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Колобков и Коу 23 апреля обсудят восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики
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Колобков и Коу 23 апреля обсудят восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков и глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу 23 апреля проведут встречу, на которой будет обсуждаться вопрос восстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.
Встреча пройдет в штаб-квартире IAAF в Монако.
"К настоящему времени проведена масштабная работа, направленная на выполнение критериев восстановления ВФЛА в IAAF. В том числе внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части увольнения тренеров за нарушения антидопинговых правил; утверждены правила ВФЛА о лицензировании тренеров; введены изменения в правила соревнований для юношей и девушек в части обязательного прохождения дистанционного антидопингового обучения на сайте РУСАДА. Вопрос восстановления ВФЛА станет основным на встрече, которая пройдет 23 апреля", — говорится в сообщении.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. На международных соревнованиях российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе.
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