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Колобков о восстановлении ВФЛА: намечен план действий на ближайшие два месяца
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Колобков о восстановлении ВФЛА: намечен план действий на ближайшие два месяца 

RT на русском 11 часов назад
Фото: Парламентская газета
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал встречу с президентом Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяном Коу и главой рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
«У нас состоялся рабочий разговор с Коу и Андерсеном. Мы обсуждали вопрос восстановления ВФЛА, детали дорожной карты. Эта встреча была очень важна. Мы наметили план действий на ближайшие два месяца. В июне состоится совет IAAF, на котором будут приниматься важные решения по нашей федерации. Мы договорились продолжать диалог в постоянном режиме, потому что все заинтересованы в скорейшем восстановлении ВФЛА. Она сделала очень много для этого. Есть ряд нерешённых вопросов, они не требуют публичного обсуждения. Главное, что мы работаем и взаимодействуем, чтобы вместе прийти к общему решению», — сказал Колобков RT.
Ранее сообщалось, что министр спорта России и глава IAAF обсудят восстановление Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
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