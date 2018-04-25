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Видеоинтервью Колобкова после встречи с президентом IAAF Коэ
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Видеоинтервью Колобкова после встречи с президентом IAAF Коэ 

Чемпионат.com 2 часа назад
Министр спорта России Павел Колобков в понедельник, 23 апреля, провёл встречу с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяном Коэ и главой рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсеном. По окончании беседы министр отметил её значимость.
«Встреча очень важна. Мы наметили план действий на ближайшие два месяца. В июне состоится совет IAAF, на котором будут приниматься важные решения по нашей федерации. Мы договорились продолжать диалог в постоянном режиме, потому что все заинтересованы в скорейшем восстановлении ВФЛА», — сказал Колобков.
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