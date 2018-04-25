Видеоинтервью Колобкова после встречи с президентом IAAF Коэ

Министр спорта России Павел Колобков в понедельник, 23 апреля, провёл встречу с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяном Коэ и главой рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсеном. По окончании беседы министр отметил её значимость.

«Встреча очень важна. Мы наметили план действий на ближайшие два месяца. В июне состоится совет IAAF, на котором будут приниматься важные решения по нашей федерации. Мы договорились продолжать диалог в постоянном режиме, потому что все заинтересованы в скорейшем восстановлении ВФЛА», — сказал Колобков.