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Кипчоге выиграл Лондонский марафон, Фара — третий
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Кипчоге выиграл Лондонский марафон, Фара — третий 

Чемпионат.com 2 часа назад
Кениец Элиуд Кипчоге победил на традиционном лондонском марафоне с результатом 2 часа 4 минуты 27 секунд. Второе место занял Тола Китата из Эфиопии, а замкнул тройку призёров четырёхкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара.
Отметим, что Элиуду Кипчоге принадлежит третий результат в истории, показанный им в Лондоне два года назад.
Лёгкая атлетика. Лондонский марафон. Лондон, Великобритания Мужчины 1. Элиуд Кипчоге (Кения) — 2:04.27. 2. Тола Китата (Эфиопия) — 2:05.00. 3. Мо Фара (Великобритания) — 2:06.32.
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