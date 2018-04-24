Гиревики Теплого Стана стали лучшими на отборочных соревнованиях 

На окружных отборочных соревнованиях по гиревому спорту в рамках московской межокружной спартакиады «Спорт для всех» спортсмены Теплого Стана в общекомандном зачете заняли 1 место.
Нашу команду представлял молодежный центр досуга и спорта «Спутник».
Поздравляем спортсменов и организаторов с блестящим выступлением!
Справка: гиревой спорт — циклический вид спорта, в основе которого лежит подъём гирь максимально возможное число раз за отведённый промежуток времени в положении стоя.
Руководящий орган в России — Всероссийская федерация гиревого спорта (ВФГС).