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Гиревики Теплого Стана стали лучшими на отборочных соревнованиях
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Гиревики Теплого Стана стали лучшими на отборочных соревнованиях 

Наш Теплый стан 24 апреля 2018
Фото: Наш Теплый стан
На окружных отборочных соревнованиях по гиревому спорту в рамках московской межокружной спартакиады «Спорт для всех» спортсмены Теплого Стана в общекомандном зачете заняли 1 место.
Нашу команду представлял молодежный центр досуга и спорта «Спутник».
Поздравляем спортсменов и организаторов с блестящим выступлением!
Справка: гиревой спорт — циклический вид спорта, в основе которого лежит подъём гирь максимально возможное число раз за отведённый промежуток времени в положении стоя.
Руководящий орган в России — Всероссийская федерация гиревого спорта (ВФГС).
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