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«Атлетик» — «Леванте» — 1:3 (обзор)
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«Атлетик» — «Леванте» — 1:3 (обзор) 

Soccer News 4 часа назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляется обзор матча 34-го тура испанской Примеры между «Атлетиком» и «Леванте».
Soccer News: последние новости
Барди стал первым с 2012 года игроком в Примере, оформившим дубль после ударов со штрафных "Атлетик" дома проиграл "Леванте" "Реал" - "Атлетик" - 1:1 (обзор)
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