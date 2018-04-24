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Три легкоатлета подали индивидуальные заявки в IAAF для участия в зарубежных стартах
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Три легкоатлета подали индивидуальные заявки в IAAF для участия в зарубежных стартах 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Бегун на средние дистанции Егор Николаев, прыгун тройным Дмитрий Сорокин и ветеран Константин Соколов подали во вторник в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.
"Сегодня в IAAF была отправлена повторная индивидуальная заявка от бегуна Егора Николаева, — сказал представитель пресс-службы. — Также были отправлены заявки от Дмитрия Сорокина и ветерана Константина Соколова".
С декабря в IAAF отправлены 114 стандартных заявок и 44 упрощенных.
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