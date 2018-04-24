Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в высоту Юлия Левченко рассказала об идеальном размере груди для представительниц ее вида спорта. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Думаю, оптимальный размер груди у прыгуньи в высоту не сильно большой. Любая девочка думает: хочется грудь побольше. А потом я представляю, как с ними буду прыгать, если они будут болтаться передо мной.
Поэтому, думаю, максимум второй. Когда у девушки большая грудь, то она и сама по себе немаленькая", — сказала Левченко в интервью youtube каналу "ОТДУШИВДУШУ".
20-летняя спортсменка на чемпионате мира в 2017 году выиграла серебряную медаль, а также была участницей Олимпийских игр-2016.