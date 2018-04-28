Атлеты дадут показания в РУСАДА о дисквалифицированном за допинг тренере

Первый заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что ходоки, которые присутствовали на апрельском сборе в Киргизии вместе с тренером Виктором Чегиным, дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил, дадут показания в ведомстве.

"Спортсмены, находившиеся на сборе в Киргизии рядом с Чегиным, должны в течение 14 дней предоставить в РУСАДА мотивировочное пояснение. Речь идет о возможном нарушении п. 2.10 Антидопинговых правил «Запрещенное сотрудничество», — цитирует Пахноцкую ТАСС

Также отмечается, что РУСАДА обратилось во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) с требованием объяснить участие Чегина в тренировочном процессе со спортсменами сборной России по спортивной ходьбе.

Чегин являлся главным тренером Центра олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе в период с 1995 по 2015 год. Его воспитанники, которые являются призерами многих международных турниров, впоследствии были уличены в нарушении антидопинговых правил. В 2016 году РУСАДА пожизненно дисквалифицировала 56-летнего специалиста.