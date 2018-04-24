Чичерова и Кривошапка после отбытия дисквалификаций намерены вернуться в спорт

МОСКВА, 24 апреля. / ТАСС /. Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова и бронзовый призер чемпионата мира 2009 года в беге на 400 м Антонина Кривошапка , отбывающие в настоящее время дисквалификации за нарушения антидопинговых правил, намерены вернуться в спорт после отбытия наказаний. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

ТАСС ранее сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) внесло изменения в свои пулы допинг-тестирования, включив в них еще 30 отечественных легкоатлетов, в число которых попали Чичерова и Кривошапка.

"Чичерова и Кривошапка планируют вернуться в спорт после того, как отбудут наказания за нарушение антидопинговых правил, — сказала Юхарева. — Именно поэтому они были включены в пул тестирования РУСАДА".

Все спортсмены, включенные в пул тестирования, должны в срок до 7 мая заполнить и подписать регистрационную форму, отправить ее в РУСАДА, а также предоставить информацию о местонахождении в системе АДАМС на текущий квартал.

6 октября 2016 года Международный олимпийский комитет объявил о том, что Чичерова лишена бронзы Олимпиады-2008 в Пекине после обнаружения запрещенного препарата (туринабол) по итогам перепроверки ее допинг-пробы. Россиянка оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но CAS отклонил апелляцию легкоатлетки. Чичерова приняла решение вернуть бронзовую медаль ОИ-2008, так как не смогла доказать свою невиновность. Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала Чичерову до 30 июня 2018 года, в июле Чичеровой исполнится 36 лет.

Кривошапка признала факт нарушения антидопинговых правил и была дисквалифицирована на два года (7 сентября 2016-го — 6 сентября 2018-го). Аннулированию подлежат результаты спортсменки, достигнутые в период с 11 августа 2012 года по 10 августа 2014 года. Из-за положительной допинг-пробы Кривошапки Международный олимпийский комитет лишил серебряных медалей Игр 2012 года в Лондоне российскую женскую эстафетную команду (4 по 400 м), Кривошапка также была лишена бронзы ЧМ-2013 в Москве (400 м) и золота ЧМ-2013 в составе эстафетной команды (4 по 400 м). В июле спортсменке исполнится 31 год.