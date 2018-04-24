Дисквалифицированные Чичерова и Кривошапка намерены вернуться в спорт

"Чичерова и Кривошапка планируют вернуться в спорт после того, как отбудут наказания за нарушение антидопинговых правил. Именно поэтому они были включены в пул тестирования РУСАДА", — сказала Юхарева.