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Дисквалифицированные Чичерова и Кривошапка намерены вернуться в спорт
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Дисквалифицированные Чичерова и Кривошапка намерены вернуться в спорт 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева рассказала о том, что дисквалифицированная олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова и бронзовый призер чемпионата мира 2009 года в беге на 400 м Антонина Кривошапка планируют вернуться в спорт после отбытия наказаний. Ее слова приводит ТАСС.
"Чичерова и Кривошапка планируют вернуться в спорт после того, как отбудут наказания за нарушение антидопинговых правил. Именно поэтому они были включены в пул тестирования РУСАДА", — сказала Юхарева.
Ранее министр спорта России Павел Колобков рассказал о том, что ВФЛА выполнила практически все критерии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и готова к восстановлению.
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