Дисквалифицированные Чичерова и Кривошапка намерены вернуться в спорт 

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева рассказала о том, что дисквалифицированная олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова и бронзовый призер чемпионата мира 2009 года в беге на 400 м Антонина Кривошапка планируют вернуться в спорт после отбытия наказаний. Ее слова приводит ТАСС.
"Чичерова и Кривошапка планируют вернуться в спорт после того, как отбудут наказания за нарушение антидопинговых правил. Именно поэтому они были включены в пул тестирования РУСАДА", — сказала Юхарева.
Ранее министр спорта России Павел Колобков рассказал о том, что ВФЛА выполнила практически все критерии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и готова к восстановлению.