Глава ВФЛА назвал проект с РУСАДА важным шагом на пути к чистой легкой атлетике 

Глава Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал подписание программы по антидопинговому сотрудничеству с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) является важным шагом на пути к чистой легкой атлетике. Слова специалиста приводит ТАСС.
"Хотел бы подчеркнуть, что о факте подписания данного документа мы проинформируем Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ).
Борьба с допингом в российской легкой атлетике — ключевой вопрос нашего взаимодействия с ИААФ. Сегодня мы сделали очередной и очень хороший шаг на пути к чистой легкой атлетике", — заявил чиновник.
Ранее министр спорта России Павел Колобков рассказал о том, что ВФЛА выполнила практически все критерии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и готова к восстановлению.