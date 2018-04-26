Глава ВФЛА назвал проект с РУСАДА важным шагом на пути к чистой легкой атлетике

Глава Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал подписание программы по антидопинговому сотрудничеству с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) является важным шагом на пути к чистой легкой атлетике. Слова специалиста приводит ТАСС

"Хотел бы подчеркнуть, что о факте подписания данного документа мы проинформируем Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ).

Борьба с допингом в российской легкой атлетике — ключевой вопрос нашего взаимодействия с ИААФ. Сегодня мы сделали очередной и очень хороший шаг на пути к чистой легкой атлетике", — заявил чиновник.