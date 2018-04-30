Ещё
IAAF изучит возможность лишения ходоков РФ нейтрального статуса из-за ситуации с Чегиным
Далее:
Читайте также:
Ещё

IAAF изучит возможность лишения ходоков РФ нейтрального статуса из-за ситуации с Чегиным 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Антидопинговая панель Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) рассмотрит вопрос возможного лишения нейтрального статуса российских ходоков после появления информации об участии пожизненно дисквалифицированного Виктора Чегина в их тренировках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IAAF.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 25 апреля направило во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) требование предоставить объяснение по факту участия Виктора Чегина в проведении тренировок со спортсменами сборной России по спортивной ходьбе в Караколе (Киргизия). По этому делу проводится расследование.
"Антидопинговая панель IAAF оставляет за собой право пересматривать свои решения о предоставлении статуса нейтрального спортсмена, когда это уместно, в том числе после получения новой информации о соответствующих спортсменах. Указанная ситуация [с Чегиным] представляет собой новую информацию, о которой панель не знала, когда статус нейтрального спортсмена предоставлялся ряду российских ходоков в начале этого года. Этот статус будет рассмотрен панелью в приоритетном порядке", — говорится в заявлении.
Чегин в период с 1995 по 2015 год занимал пост главного тренера Центра олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе, его воспитанниками являются призеры крупных международных турниров, позднее уличенные в нарушении антидопинговых правил, среди которых Сергей Кирдяпкин (лишен золота Олимпиады-2012, чемпионата мира — 2009 и Кубка мира — 2012), Владимир Канайкин (лишен бронзы Кубка мира 2012 года) и Ольга Каниськина (лишена серебра ОИ-2012). В 2016 году Чегин за неоднократные допинговые нарушения воспитанников был пожизненно дисквалифицирован РУСАДА.
ТАСС: последние новости
Легкоатлетка Клишина в июне определится с соревновательными планами на летний сезон РУСАДА расследует участие отстраненного Чегина в тренировочных мероприятиях ходоков Колобков и Коу 23 апреля обсудят восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики
Комментарии  Ещё 52 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков подал иск к Прохорову36
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Сёмин: сегодня понял, что Россия — это футбольная страна
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»303
Месси забил свой 1 000-й гол
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение