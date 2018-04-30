IAAF изучит возможность лишения ходоков РФ нейтрального статуса из-за ситуации с Чегиным 

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Антидопинговая панель Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) рассмотрит вопрос возможного лишения нейтрального статуса российских ходоков после появления информации об участии пожизненно дисквалифицированного Виктора Чегина в их тренировках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IAAF.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 25 апреля направило во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) требование предоставить объяснение по факту участия Виктора Чегина в проведении тренировок со спортсменами сборной России по спортивной ходьбе в Караколе (Киргизия). По этому делу проводится расследование.
"Антидопинговая панель IAAF оставляет за собой право пересматривать свои решения о предоставлении статуса нейтрального спортсмена, когда это уместно, в том числе после получения новой информации о соответствующих спортсменах. Указанная ситуация [с Чегиным] представляет собой новую информацию, о которой панель не знала, когда статус нейтрального спортсмена предоставлялся ряду российских ходоков в начале этого года. Этот статус будет рассмотрен панелью в приоритетном порядке", — говорится в заявлении.
Чегин в период с 1995 по 2015 год занимал пост главного тренера Центра олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе, его воспитанниками являются призеры крупных международных турниров, позднее уличенные в нарушении антидопинговых правил, среди которых Сергей Кирдяпкин (лишен золота Олимпиады-2012, чемпионата мира — 2009 и Кубка мира — 2012), Владимир Канайкин (лишен бронзы Кубка мира 2012 года) и Ольга Каниськина (лишена серебра ОИ-2012). В 2016 году Чегин за неоднократные допинговые нарушения воспитанников был пожизненно дисквалифицирован РУСАДА.