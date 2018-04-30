IAAF изучит возможность лишения ходоков РФ нейтрального статуса из-за ситуации с Чегиным

МОСКВА, 30 апреля. / ТАСС /. Антидопинговая панель Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) рассмотрит вопрос возможного лишения нейтрального статуса российских ходоков после появления информации об участии пожизненно дисквалифицированного Виктора Чегина в их тренировках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IAAF.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 25 апреля направило во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) требование предоставить объяснение по факту участия Виктора Чегина в проведении тренировок со спортсменами сборной России по спортивной ходьбе в Караколе (Киргизия). По этому делу проводится расследование.

"Антидопинговая панель IAAF оставляет за собой право пересматривать свои решения о предоставлении статуса нейтрального спортсмена, когда это уместно, в том числе после получения новой информации о соответствующих спортсменах. Указанная ситуация [с Чегиным] представляет собой новую информацию, о которой панель не знала, когда статус нейтрального спортсмена предоставлялся ряду российских ходоков в начале этого года. Этот статус будет рассмотрен панелью в приоритетном порядке", — говорится в заявлении.