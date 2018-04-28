Работавшие на сборах с дисквалифицированным тренером атлеты не понесут наказания

Первый заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала о подробностях в расследовании в отношении спортсменов, которые присутствовали на апрельском сборе в Киргизии вместе с тренером по спортивной ходьбе Виктором Чегиным, дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил.

"Спортсмены, которые были в первый раз уличены в сотрудничестве с дисквалифицированными тренерами, согласно общероссийским антидопинговым правилам не могут быть отстранены от участия в соревнованиях либо в централизованных сборах. Если мы расценим их объяснения неубедительными, то им будет вынесено предупреждение.

Но если эти спортсмены совершат подобное нарушение второй раз, то в отношении их будут инициированы дела о возможном нарушении антидопинговых правил, пункт 2.10", — цитирует Пахноцкую ТАСС

Чегин являлся главным тренером Центра олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе в период с 1995 по 2015 год. Его воспитанники, которые являются призерами многих международных турниров, впоследствии были уличены в нарушении антидопинговых правил. В 2016 году РУСАДА пожизненно дисквалифицировала 56-летнего специалиста.

Ранее сообщалось, что атлеты, которые были на сборах с Чегиным, дадут показания в РУСАДА.