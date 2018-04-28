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Работавшие на сборах с дисквалифицированным тренером атлеты не понесут наказания
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Работавшие на сборах с дисквалифицированным тренером атлеты не понесут наказания 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: Газета.Ru
Первый заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала о подробностях в расследовании в отношении спортсменов, которые присутствовали на апрельском сборе в Киргизии вместе с тренером по спортивной ходьбе Виктором Чегиным, дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил.
"Спортсмены, которые были в первый раз уличены в сотрудничестве с дисквалифицированными тренерами, согласно общероссийским антидопинговым правилам не могут быть отстранены от участия в соревнованиях либо в централизованных сборах. Если мы расценим их объяснения неубедительными, то им будет вынесено предупреждение.
Но если эти спортсмены совершат подобное нарушение второй раз, то в отношении их будут инициированы дела о возможном нарушении антидопинговых правил, пункт 2.10", — цитирует Пахноцкую ТАСС.
Чегин являлся главным тренером Центра олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе в период с 1995 по 2015 год. Его воспитанники, которые являются призерами многих международных турниров, впоследствии были уличены в нарушении антидопинговых правил. В 2016 году РУСАДА пожизненно дисквалифицировала 56-летнего специалиста.
Ранее сообщалось, что атлеты, которые были на сборах с Чегиным, дадут показания в РУСАДА.
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