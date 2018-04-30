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Российским легкоатлетам могут запретить выступать
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Российским легкоатлетам могут запретить выступать 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Антидопинговая панель Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) изучит возможность лишения нейтрального статуса российских ходоков после появления информации об участии пожизненно дисквалифицированного тренера по легкой атлетике Виктора Чегина в их тренировочных мероприятиях. Об этом сообщает ТАСС.
"Антидопинговая панель ИААФ оставляет за собой право пересматривать свои решения о предоставлении статуса нейтрального спортсмена, когда это уместно, в том числе после получения новой информации о соответствующих спортсменах. Указанная ситуация с Чегиным представляет собой новую информацию, о которой панель не знала, когда статус нейтрального спортсмена предоставлялся ряду российских ходоков в начале этого года, и этот статус будет рассмотрен панелью в приоритетном порядке", — говорится в заявлении.
25 апреля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) требование предоставить объяснение участия Виктора Чегина в проведении тренировок со спортсменами сборной России по спортивной ходьбе в Караколе. По этому делу проводится расследование.
Чегин в 2016 году за неоднократные допинговые нарушения воспитанников был пожизненно дисквалифицирован РУСАДА.
Ранее три российских легкоатлета подали индивидуальные заявки в ИААФ на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе.
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Комментарии34  Ещё 53 источника 
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