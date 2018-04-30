Российским легкоатлетам могут запретить выступать 

Антидопинговая панель Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) изучит возможность лишения нейтрального статуса российских ходоков после появления информации об участии пожизненно дисквалифицированного тренера по легкой атлетике Виктора Чегина в их тренировочных мероприятиях. Об этом сообщает ТАСС.
"Антидопинговая панель ИААФ оставляет за собой право пересматривать свои решения о предоставлении статуса нейтрального спортсмена, когда это уместно, в том числе после получения новой информации о соответствующих спортсменах. Указанная ситуация с Чегиным представляет собой новую информацию, о которой панель не знала, когда статус нейтрального спортсмена предоставлялся ряду российских ходоков в начале этого года, и этот статус будет рассмотрен панелью в приоритетном порядке", — говорится в заявлении.
25 апреля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) требование предоставить объяснение участия Виктора Чегина в проведении тренировок со спортсменами сборной России по спортивной ходьбе в Караколе. По этому делу проводится расследование.
Чегин в 2016 году за неоднократные допинговые нарушения воспитанников был пожизненно дисквалифицирован РУСАДА.
Ранее три российских легкоатлета подали индивидуальные заявки в ИААФ на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе.