Всероссийские соревнования тяжелоатлетов прошли в Зюзине

С 19 по 22 апреля проводились соревнования по тяжелой атлетике в Педагогическом институте физической культуры и спорта.

На Всероссийские соревнования тяжелоатлетов приехали сильнейшие спортсмены России. Соревнования проводились в Педагогическом институте физической культуры и спорта, который расположен по адресу: Балаклавский проспект, д. 32, корп. 4.

Команда спортсменов из ПИФКиС показала отличные результаты. Мужская сборная заняла 1 место, а женская сборная стала второй.

В личном зачете в весовой категории 58 кг среди женщин третье место заняла студентка ПИФКиС. А в соревнованиях среди мужчин студенты Педагогического института физической культуры и спорта в весовой категории 105 кг выиграли золото и серебро, а в весовой категории 94 кг — второе место.