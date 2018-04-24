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Всероссийские соревнования тяжелоатлетов прошли в Зюзине
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Всероссийские соревнования тяжелоатлетов прошли в Зюзине 

Каховка 9 часов назад
Фото: Каховка
С 19 по 22 апреля проводились соревнования по тяжелой атлетике в Педагогическом институте физической культуры и спорта.
На Всероссийские соревнования тяжелоатлетов приехали сильнейшие спортсмены России. Соревнования проводились в Педагогическом институте физической культуры и спорта, который расположен по адресу: Балаклавский проспект, д. 32, корп. 4.
Команда спортсменов из ПИФКиС показала отличные результаты. Мужская сборная заняла 1 место, а женская сборная стала второй.
В личном зачете в весовой категории 58 кг среди женщин третье место заняла студентка ПИФКиС. А в соревнованиях среди мужчин студенты Педагогического института физической культуры и спорта в весовой категории 105 кг выиграли золото и серебро, а в весовой категории 94 кг — второе место.
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