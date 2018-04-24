Ласицкене выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене примет участие в четвёртом этапе «Бриллиантовой лиги», который пройдёт в Риме (Италия) 31 мая, сообщает официальный сайт соревнований.

25-летняя спортсменка одержала победу в 38 турнирах подряд, включая финал престижной легкоатлетической серии 2017 года. Ранее стало известно, что впервые в предстоящем летнем сезоне Ласицкене выступит на втором этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае (Китай).

Всего соревнования включают в себя 14 этапов.