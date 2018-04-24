Ещё
Ласицкене выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ласицкене выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме 

Чемпионат.com 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене примет участие в четвёртом этапе «Бриллиантовой лиги», который пройдёт в Риме (Италия) 31 мая, сообщает официальный сайт соревнований.
25-летняя спортсменка одержала победу в 38 турнирах подряд, включая финал престижной легкоатлетической серии 2017 года. Ранее стало известно, что впервые в предстоящем летнем сезоне Ласицкене выступит на втором этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае (Китай).
Всего соревнования включают в себя 14 этапов.
Чемпионат.com: последние новости
«Леванте» обыграл «Атлетик» в Бильбао — 3:1 Бэйли: независимый аудит российского допинг-скандала — абсолютная необходимость Черуйот победила на лондонском марафоне
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Салах забил фантастический гол в ворота «Ромы»4
Шарапова покинула элиту13
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Липницкая удивила откровенным фото5
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение