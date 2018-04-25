Глава РУСАДА: необходимо разбирать доклады и работать по всем обвинениям

«Есть два вопроса, по которым нам необходимо найти ответы. Но мы бросаемся из одной крайности в другую: либо мы всё не признаём, либо всё должны признать. Вопрос заключается в том, что необходимо разобрать доклады и Макларена, и Паунда на «дорожную карту». И работать по всем вопросам, фактам, обвинениям, которые предъявляются чиновникам и спортивным организациям.

Решение CAS по Легкову подтверждает мои слова. Изначально надо было идти навстречу и работать по этим докладам. Не дожидаться. Два этих года, по сути, создали информационный вакуум. Этот вакуум заполнялся негативом. Кроме всего прочего, мы теряем свои позиции в международных федерациях.

Что касается доступа к пробам, то этот вопрос выходит за пределы спортивных властей. Это вопрос непосредственно к Следственному Комитету . Есть процессуальные ограничения, и всех их понимают, но я не до конца понимаю, почему нельзя включить в состав рабочей группы экспертов ВАДА и работать в рамках процессуальных ограничений.

Заявление СК в ноябре о намерениях по сотрудничеству было воспринято в ВАДА с большим позитивом. Но эта работа ничем не увенчалась", — сказал Ганус в эфире ТК «Россия 24».