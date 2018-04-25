Спортсмены Выхина-Жулебина пробежали легкоатлетический кросс

В воскресенье, 22 апреля, в парке «Кузьминки-Люблино» состоялись окружные соревнования по легкоатлетическому кроссу спартакиады «Спорт для всех» и спартакиады пенсионеров города Москвы. В них приняли участие спортсмены из района Выхино-Жулебино.

Соревнования проходили в 12 возрастных категориях. Мужчины преодолели дистанцию в два километра, женщины — в один километр.

«Несмотря на холодную и дождливую погоду настроение было позитивное, все участники соревнований были настроены на борьбу за призовые места», — отмечается в материале.

Итоги соревнований будут подведены в ближайшее время. (вт)