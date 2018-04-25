Бегунья Семеня может лишиться наград

Бегунья Семеня может лишиться своих наград из-за мужских гормонов

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня может лишиться своих титулов чемпионки мира и олимпийской чемпионки из-за высокого уровня тестостерона. Об этом сообщает The Telegrath.

Руководящий орган легкой атлетики, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ), в скором времени объявит о создании новой половой классификации, которая будет создана для спортсменов с различиями в сексуальном развитии [Dsd], которая включает в себя тех, кто имеет гиперандрогенизм, как Семеня.

С 1 ноября 2018 года спортсмены, которые вписываются в эту классификацию, будут вынуждены проходить лечение тестостероном, если они будут соревноваться на дистанциях от 400 м.

Ранее Семеня вошла в число претендентов на награды Мировой академии спорта.