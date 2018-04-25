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Бегунья Семеня может лишиться наград
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Бегунья Семеня может лишиться своих наград из-за мужских гормонов 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Южноафриканская бегунья Кастер Семеня может лишиться своих титулов чемпионки мира и олимпийской чемпионки из-за высокого уровня тестостерона. Об этом сообщает The Telegrath.
Руководящий орган легкой атлетики, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ), в скором времени объявит о создании новой половой классификации, которая будет создана для спортсменов с различиями в сексуальном развитии [Dsd], которая включает в себя тех, кто имеет гиперандрогенизм, как Семеня.
С 1 ноября 2018 года спортсмены, которые вписываются в эту классификацию, будут вынуждены проходить лечение тестостероном, если они будут соревноваться на дистанциях от 400 м.
Ранее Семеня вошла в число претендентов на награды Мировой академии спорта.
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