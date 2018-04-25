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Спортсмен из Десеновского занял призовое место на соревнованиях по легкой атлетике
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Спортсмен из Десеновского занял призовое место на соревнованиях по легкой атлетике 

Префектура ТиНАО города Москвы 5 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Спортсмен из Десеновского занял призовое место на окружных соревнованиях по легкой атлетике, рассказали 25 апреля представители администрации поселения.
— Наши жители очень активные и постоянно побеждают в различных первенствах. На прошлой неделе все команды Десеновского по футболу выиграли свои матчи с разгромным счетом. Житель поселения Алексей Думкин принял участие в окружных соревнованиях по легкой атлетике и занял третье место, — рассказал главный специалист отдела по социальным вопросам администрации поселения Десеновское Михаил Монин.
Он отметил, что спортсмен выступил в старшей возрастной категории. Соревнования прошли в поселении Вороновское.
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