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Федерация тяжёлой атлетики Болгарии просит болельщиков собрать штраф за допинг
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Федерация тяжёлой атлетики Болгарии просит болельщиков собрать штраф за допинг 

Чемпионат.com 53 минуты назад
Федерация тяжёлой атлетики Болгарии обратилась к болельщикам с просьбой помочь в сборе $ 250 тыс. на оплату штрафа, наложенного Международной федерацией тяжёлой атлетики за массовое нарушение болгарскими спортсменами антидопинговых правил. Срок погашения штрафа истекает 18 июня.
«В случае не выплаты штрафа болгарские штангисты могут лишиться права выступать на международных соревнованиях», — говорится в заявлении на официальном сайте Федерации тяжёлой атлетики Болгарии. В марте 2015 года 11 болгарских штангистов сдали положительные допинг-пробы на запрещённый препарат станозолол. В результате расследования стало известно, что спортсмены употребили пищевую добавку, которая была загрязнена станозололом на этапе производства.
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