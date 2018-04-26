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Семеня — о новых правилах ИААФ: вы меня не любите, но мне всё равно
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Семеня — о новых правилах ИААФ: вы меня не любите, но мне всё равно 

Чемпионат.com 2 часа назад
Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня прореагировала на публикацию новых требований Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), обязывающих спортсменок с высоким уровнем тестостерона снизить содержимое гормонов в крови не менее чем до 5 нмоль/л.
«На 97% уверена, что вы меня не любите, но на 100% уверена, что мне всё равно», — написала у себя в «твиттере» южноафриканская спортсменка.
Посмотреть запись можно в «твиттере» спортсменки.
Ранее президент ИААФ Себастьян Коэ заявил, что введение новых правил будет способствовать созданию равных условий для всех спортсменов. Учёные доказали взаимосвязь между уровнем тестостерона и результатами атлетов.
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Видеоинтервью Колобкова после встречи с президентом IAAF Коэ Семеня — о новых правилах ИААФ: вы меня не любите, но мне всё равно Черуйот победила на лондонском марафоне
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