Семеня — о новых правилах ИААФ: вы меня не любите, но мне всё равно

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня прореагировала на публикацию новых требований Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), обязывающих спортсменок с высоким уровнем тестостерона снизить содержимое гормонов в крови не менее чем до 5 нмоль/л. «На 97% уверена, что вы меня не любите, но на 100% уверена, что мне всё равно», — написала у себя в «твиттере» южноафриканская спортсменка. Посмотреть запись можно в «твиттере» спортсменки. Ранее президент ИААФ Себастьян Коэ заявил, что введение новых правил будет способствовать созданию равных условий для всех спортсменов. Учёные доказали взаимосвязь между уровнем тестостерона и результатами атлетов.