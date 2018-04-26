Ещё
Легкоатлеткам с высоким уровнем тестостерона велели соревноваться с мужчинами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Легкоатлеткам с высоким уровнем тестостерона велели соревноваться с мужчинами 

Newsru.com 4 часа назад
Фото: Newsru.com
Международная федерация легкой атлетики (IAAF) выпустила новые правила для спортсменок с отклонениями по гендерным признакам, которые вступят в силу 1 ноября 2018 года.
Согласно этим правилам, опубликованным
на официальном сайте организации, спортсменки, чей уровень тестостерона в крови превышает 5 нмоль/л, должны будут снижать его с помощью гормональных препаратов и поддерживать на этом уровне до тех пор, пока рассчитывают выступать в международных соревнованиях, передает
"Интерфакс"
Спортсменкам, не желающим снижать уровень тестостерона в крови, разрешат выступить в мужских соревнованиях, а также женских, которые не относятся к международным турнирам.
У большинства спортсменок уровень тестостерона и составляет от 0,12 до 1,79 нмоль/л в крови, тогда как у спортсменов мужчин после полового созревания этот диапазон составляет 7,7 — 29,4 нмоль/л.
Исследования показали, что в среднем семь спортсменок на тысячу имеют гендерные отклонения, это в 140 раз больше, чем вне спорта.
Одним из последних наиболее ярких примеров гендерных отклонений среди легкоатлеток является южноафриканская бегунья
Кастер Семеня. В результате долгих разбирательств по поводу ее половой принадлежности Семене разрешили участвовать в женских турнирах, после чего она завоевала золото Игр-2012 в Лондоне на дистанции 800 метров и повторила свой успех в Рио-де-Жанейро.
Newsru.com: последние новости
Прыгунья Анна Чичерова решила вернуться в спорт после признания санкций за допинг Федерация керлинга не смогла найти виновных в деле Крушельницкого Российская биатлонистка пожаловалась на сексуальные домогательства тренера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американцы нанесли крупное поражение россиянам56
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную
Россияне высмеяли девиз сборной на ЧМ-20188
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»259
Домогавшийся до Моисеевой тренер ответил на обвинения54
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение