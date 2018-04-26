Легкоатлеткам с высоким уровнем тестостерона велели соревноваться с мужчинами

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) выпустила новые правила для спортсменок с отклонениями по гендерным признакам, которые вступят в силу 1 ноября 2018 года.

Согласно этим правилам, опубликованным

на официальном сайте организации, спортсменки, чей уровень тестостерона в крови превышает 5 нмоль/л, должны будут снижать его с помощью гормональных препаратов и поддерживать на этом уровне до тех пор, пока рассчитывают выступать в международных соревнованиях, передает

Спортсменкам, не желающим снижать уровень тестостерона в крови, разрешат выступить в мужских соревнованиях, а также женских, которые не относятся к международным турнирам.

У большинства спортсменок уровень тестостерона и составляет от 0,12 до 1,79 нмоль/л в крови, тогда как у спортсменов мужчин после полового созревания этот диапазон составляет 7,7 — 29,4 нмоль/л.

Исследования показали, что в среднем семь спортсменок на тысячу имеют гендерные отклонения, это в 140 раз больше, чем вне спорта.

Одним из последних наиболее ярких примеров гендерных отклонений среди легкоатлеток является южноафриканская бегунья